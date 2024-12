Kremlin confirma que Assad recebeu asilo na Rússia

Peskov declarou que Putin ainda não tem planos de se encontrar com Assad neste momento. O ex-presidente sírio não é visto publicamente desde o encontro com o ministro das Relações Exteriores iraniano em Damasco há uma semana.

O porta-voz acrescentou que ainda é muito cedo para falar sobre o futuro das bases militares russas em Tarturs e Khmeimin, na Síria. De acordo com ele, Moscou está trabalhando para garantir a segurança delas e tomando ''todas as precauções necessárias''.

No domingo, a Rússia disse que Assad ''decidiu renunciar'' após negociações. O Ministério das Relações Exteriores russo afirmou ainda que ele deixou o cargo ''dando instruções para uma transferência pacífica de poder''.

Tomada de Damasco e deposição de Assad

A ofensiva na Síria foi lançada pelos insurgentes em 27 de novembro. Eles assumiram rapidamente o controle de Aleppo, a segunda maior cidade do país, localizada no noroeste, e de Hama, no centro. Os radicais tomaram do governo o controle da província de Daraa, no sul.

Rebeldes sírios anunciaram na manhã de domingo (8; noite de sábado no Brasil) que obtiveram o controle total sobre Homs, a terceira maior cidade do país e localizada ao norte de Damasco. Ao mesmo tempo, eles avançaram pelo território.