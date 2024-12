Polícia investiga se arma usada para matar CEO nos EUA é de impressora 3D

A arma provavelmente foi feita de forma caseira, o que deve dificultar as investigações. Após o anúncio da polícia, o prefeito de Nova York, Eric Adams, cobrou políticas a nível federal para reduzir o acesso a armas fantasmas.

Luigi Mangione em uma cela de detenção após ser levado sob custódia em 9 de dezembro de 2024 em Altoona, Pensilvânia Imagem: HANDOUT/Getty Images via AFP

Luigi Mangione estava com vários documentos falsos no momento em que foi abordado, incluindo uma identidade de Nova Jersey que usou para fazer check-in em um albergue no Upper West Side, próximo do local do crime. Quando a polícia de Altoona perguntou se ele já tinha ido à Nova York, ele começou a tremer, segundo o documento de acusação.

Ele foi preso por apresentar um documento falso e por posse ilegal de arma. A polícia trabalha com a hipótese de que ele agiu sozinho no assassinato de Brian Thompson. Luigi passou a noite sob custódia do Departamento de Correções da Pensilvânia e deve ser transferido para Nova York.

Assassinato ocorreu há seis dias