Bandeira da Síria vai mudar? Entenda símbolo pré-Assad ligado aos rebeldes

Diferença na cor. As bandeiras diferem por que a atual usa vermelho, branco e preto - de cima para baixo. A que os rebeldes pretendem usar é verde, branca e preta.

Nova bandeira proposta com nacionalismo puramente sírio. Segundo Ana Karolina Morais, doutoranda do Instituto de Relações Internacionais da USP e pesquisadora do Nupri (Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais), a mudança busca "romper qualquer vínculo, inclusive simbólico, com o legado dos Assad".

Bandeira já foi usada no passado. A bandeira defendida pelos rebeldes já foi usada durante o mandato francês (1920-1946), representando um nacionalismo "puramente sírio", explica.

Membros da comunidade síria e apoiadores, segurando bandeiras da Síria usada pelos rebeldes, se reúnem na Trafalgar Square para celebrar a queda do regime de Bashar al-Assad. (LONDRES, REINO UNIDO - 08/12/2024) Imagem: SOPA Images/SOPA Images/LightRocket via Gett

O simbolismo das bandeiras

Bandeira atual da Síria é vigente desde 1972. Ela foi criada durante o governo de Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad. "Ela simboliza o nacionalismo árabe e a aliança entre a Síria e o Egito, em um período de forte influência do pan-arabismo", explica Morais.