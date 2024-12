Navio de Vasco da Gama? O mistério da embarcação encontrada no Quênia

Arqueólogos buscam provar se uma embarcação naufragada, encontrada no Quênia em 2013, pode estar ligada a Vasco da Gama (1469 - 1524).

Os pesquisadores começaram a analisar o barco para entender se ele se trata de 'São Jorge', uma das últimas naus do navegador português. O estudo foi publicado no Journal of Maritime Archaeology.

Localizada na cidade queniana de Malinde, a embarcação está a 6 metros da superfície e a cerca de 500 metros da costa.