Líder de reduto rebelde será chefe de governo de transição na Síria

Quem é Bashir. Engenheiro formado pela Universidade de Aleppo, al Bashir é líder do reduto rebelde de Idlib, no noroeste do país.

Líder teve uma carreira em empresas de gás antes de assumir a vida política. Entre os cargos que acumulou na carreira, está o de primeiro-ministro do Governo da Salvação Síria, criado em 2017 pela Organização para a Libertação do Levante para administrar assuntos de seu interesse no nordeste do país.

Tomada de Damasco e deposição de Assad

População apoia grupo rebelde em tomada de Damasco Imagem: Mohammed Nammoor/Anadolu via Getty Images

A ofensiva na Síria foi lançada pelos insurgentes em 27 de novembro. Eles assumiram rapidamente o controle de Aleppo, a segunda maior cidade do país, localizada no noroeste, e de Hama, no centro. Os radicais tomaram do governo o controle da província de Daraa, no sul.

Rebeldes sírios anunciaram na manhã de domingo (noite de sábado no Brasil) que obtiveram o controle total sobre Homs, a terceira maior cidade do país e localizada ao norte de Damasco. Ao mesmo tempo, eles avançaram pelo território.