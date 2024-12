Suspeito de matar CEO teria passado por cirurgia 'traumática' na coluna

Luigi Nicholas Mangione, de 26 anos, preso por suspeita de assassinar Brian Thompson, CEO da empresa de plano de saúde UnitedHealthcare, teria passado por uma cirurgia "traumática" na coluna, segundo a imprensa norte-americana.

O que se sabe

Na foto de capa do perfil de Mangione no X, havia a imagem de uma radiografia. Ela mostra uma coluna espinhal com pinos de metal, o que levantou suspeitas sobre um possível rancor dele contra o plano de saúde da UnitedHealthcare.

Ao The New York Times, um amigo do suspeito, de Baltimore, disse que ele e outros colegas receberam mensagens da família tentando localizar Mangione. Segundo um outro amigo, o suspeito havia parado de entrar em contato com os familiares após ser submetido a uma cirurgia nas costas.