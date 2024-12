Caixões e cabeça de Cristo: tesouros revelados pelo incêndio de Notre-Dame

Outros itens impressionantes foram descobertos, como diversos caixões de chumbo. Suspeita-se que um deles pode ser do poeta Joachim du Bellay (1522 - 1560).

Partes do Biombo destruído no século XVIII foram enterradas na Catedral de Notre Dame Imagem: Denis Gliksman/Inrap

Um biombo de três metros do século XIII também compõe a lista. A peça era responsável por separar o coro e o santuário da catedral da vista do público. Ela foi desmontada e parcialmente destruída no século XVIII e, com isso, praticamente desapareceu.

Estátuas de calcário de cabeças e troncos que pertenciam ao biombo chamaram a atenção. Inclui-se nesse conjunto de peças uma escultura da cabeça de Jesus Cristo 'adormecido'.

Cabeça de Cristo encontrada nos escombros da Catedral de Notre-dame Imagem: Hamid Azmoun/Inrap

Atualmente, quem entra pelo portão central da Notre Dame consegue ver o altar e o coro ao fundo. Mas no século XVIII, a visão era tapada pelo biombo e por um enorme crucifixo.