Mãe relata desespero 1 mês após brasileiro sumir na Europa: 'Mãos atadas'

A mãe do brasileiro André Alves do Nascimento, desaparecido há um mês quando fazia um mochilão na Europa, diz ainda não ter respostas das autoridades sobre o paradeiro do filho.

O que aconteceu

O último contato foi em 6 de novembro. O paraibano André Alves do Nascimento, 35, mantinha contato todos os dias com a mãe Maria de Lourdes Alves Nascimento, 56, pelo WhatsApp.

A diarista foi informada pelo filho que ele iria se deslocar de Paris para Amsterdã. Ele estava havia dois dias em território francês, disse a mãe.