Naufrágio na Itália: menina de 11 anos é resgatada e 44 estão desaparecidos

Pelo menos 44 migrantes estão desaparecidos após um naufrágio no mar Mediterrâneo, perto da ilha italiana de Lampedusa.

O que aconteceu

Única sobrevivente é menina de 11 anos. A história foi relatada por ela a uma ONG e divulgada nesta quarta-feira (11).

A menina teria sido encontrada flutuando na água, com ajuda de um colete salva-vidas e dois coletes improvisados, feitos com câmaras de ar. As informações são da ONG Compass Collective, envolvida em operações de resgate no Mediterrâneo.