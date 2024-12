Milei diz que buscará acordo de livre comércio com os EUA em 2025

Israel justifica as ações, dizendo que o seu objetivo é evitar que as armas do antigo regime sírio fiquem em posse de grupos radicais. A iniciativa foi condenada por países árabes, que acusam Israel de aproveitar a queda de Assad para expandir seu território, e pela ONU, que vê violação de tratados internacionais.

Helicóptero combate incêndio que obrigou milhares de pessoas a saírem de casa em Malibu, na Califórnia Imagem: David Swanson/AFP

Tensão na Coreia

A situação política na Coreia do Sul continua tensa. Nesta quarta, a equipe de segurança do gabinete do presidente, Yoon Suk Yeol impediu o cumprimento de um mandado de busca e apreensão pela polícia em seu gabinete. A operação fazia parte de uma investigação em que Yoon é suspeito do crime de insurreição pela tentativa fracassada de impor a lei marcial na semana passada.

Ainda nesta quarta, o chefe do Comando de Guerra Especial do Exército, Kwak Jong-geun, disse que recebeu ordens do presidente para invadir o Parlamento e arrastar os parlamentares durante o auge da crise.

Autoridades também informaram que o ex-ministro da Defesa Kim Yong-hyun, preso desde domingo, tentou cometer suicídio durante a noite. Yoon Suk Yeol sobreviveu a um pedido de impeachment no sábado, mas haverá uma outra votação neste sábado.