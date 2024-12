Ex-ministro da Coreia do Sul tenta suicídio após prisão por lei marcial

Na quarta-feira (4), dia seguinte à tentativa de golpe, o então ministro apresentou seu pedido de demissão. "Em primeiro lugar, lamento profundamente e assumo total responsabilidade pela confusão e preocupação causadas ao povo em relação à lei marcial. Apresentei minha renúncia ao presidente", anunciou, em um comunicado.

Cho Ji-ho, comissário-geral da Agência Nacional de Polícia, e o chefe da Agência de Polícia Metropolitana de Seul, Kim Bong-sik, também foram presos. Sob investigação por "rebelião", o impopular presidente Yoon Suk-yeol foi proibido de deixar o país, assim como o ex-ministro da defesa, o ex-ministro do interior e o comandante da tentativa abortada de lei marcial.

Buscas na sede do governo

A polícia alegou nesta quarta-feira (11) que estava sendo impedida de realizar buscas nos escritórios do presidente Yoon Suk Yeol. Uma segunda votação por uma moção de impeachment contra o presidente Yoon Suk-yeol foi marcada pela oposição para sábado (14).

Após a denúncia da polícia, um porta-voz disse à AFP que os investigadores haviam "obtido acesso ao escritório de serviços civis" no complexo presidencial no centro de Seul. "No entanto, no momento não podem entrar no prédio principal devido às restrições de acesso impostas pelos oficiais de segurança da presidência", acrescentou.

