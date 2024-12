O que é o 'Eixo da Resistência' e por que queda de Assad abala a aliança?

O que une essas organizações é sua oposição ao Ocidente. Elas se apresentam como a "resistência" à influência dos Estados Unidos e de seu aliado Israel na região. O grupo representa uma ameaça direta a Israel e é também uma maneira de o regime fundamentalista do Irã ampliar sua influência no Líbano, no Iraque, na Síria, no Iêmen e na Faixa de Gaza.

Qual o papel da Síria?

A Síria desempenhava papel estratégico para o Irã. Segundo a Deutsche Welle, o país fornecia um corredor para armamento e suporte financeiro aos aliados do Irã, especialmente o Hezbollah.

Esse apoio representou altos custos. O Irã investiu cerca de 30 bilhões de dólares para manter o regime de Assad, informa a DW. O ex-deputado iraniano Bahram Parsaei questionou recentemente: "Gastamos cerca de 30 bilhões de dólares para manter Assad no poder. Quem arcará com essa dívida agora que ele se foi?"

O que acontece no Irã

A rede de alianças do Irã está fragmentada. A queda do governo sírio interrompe o fornecimento de armas ao Hezbollah, que já enfrenta dificuldades logísticas após 14 meses de conflito com Israel. Ali Bakir, professor assistente na Universidade do Qatar, declarou ao Geopolitical Monitor: "A queda de Assad representa um golpe significativo para a influência regional do Irã e mina sua capacidade de manter a Crescente Xiita [região de maioria xiita no Oriente Médio] conectada".