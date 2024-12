Quem é o Unabomber, serial killer que teria inspirado Mangione a matar CEO

Mangione avaliou o livro escrito por Ted Kaczynski. O jovem afirmou que "quando todas as formas de comunicação falham, violência é necessária para sobreviver". Segundo Mangione, o "Unabomber" era um "indivíduo violento — preso corretamente — que feriu pessoas inocentes", mas que suas previsões sobre a sociedade moderna eram "impossíveis de ignorar".

Publicado em setembro de 1995, o manifesto foi pista final para que Kaczynski fosse capturado. O irmão mais novo do autor, David, acionou a polícia indicando que as ideias do texto coincidiam com os pensamentos de Kaczynski. O "Unabomber" foi preso em sua cabana em abril de 1996.

Kaczynski rejeitou a sugestão de seus advogados para que alegasse insanidade durante seu julgamento. O criminoso se declarou culpado nas acusações federais contra ele e um tribunal da Califórnia o condenou a quatro penas de prisão perpétua mais 30 anos de prisão.

Kaczynski morreu em junho de 2023, aos 81 anos. O "Unabomber" foi encontrado morto em sua cela no centro médico Butner, uma instalação para prisioneiros com necessidade de cuidados especiais de saúde, no estado da Carolina do Norte. A causa da morte não foi divulgada.

O que aconteceu

Brian Thompson, 50, estava em frente ao Hilton de Midtown, onde ocorria uma conferência de investidores. Thompson faria uma apresentação no evento e foi atingido pouco antes das 7h (9h, no horário de Brasília).