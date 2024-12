Balas usadas para matar CEO tinham palavras: 'negar', 'defender' e 'depor'

A arma impressa em 3D encontrada com Luigi Mangione, suspeito de matar o CEO da UnitedHealthcare nos EUA, corresponde a três cápsulas de bala encontradas na cena do crime, informou a Polícia de Nova York.

O que aconteceu

A comissária da polícia Jessica Tisch deu a informação durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (11). "Conseguimos comparar aquela arma com as três cápsulas de bala que encontramos em Midtown, na cena do homicídio'', contou a agente.

Os estojos de munição de 9 mm foram recuperados do lado de fora do hotel onde Brian Thompson foi baleado. Nas balas, estavam escritas as palavras ''negar'', ''defender'' e ''depor'', que podem ser uma referência às estratégias que as seguradoras de saúde usam para tentar evitar o pagamento de indenizações aos clientes.