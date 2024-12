Brasil critica avanço de Israel na Síria após queda de Assad: 'Violação'

As Colinas de Golã tem papel estratégico na região por ser uma zona alta que permite a visualização de parte da Síria e de Israel. A capital da Síria, Damasco, pode ser vista das Colinas por ficar a cerca de 60 quilômetros dessa região, que também é uma importante fonte de água que desce para o Rio Jordão.

Bombardeios de Israel

Na quarta-feira (11), os israelenses bombardearam instalações militares na Síria pertencentes ao exército do presidente deposto Bashar al-Assad. Os ataques ocorreram nas províncias costeiras de Latakia e Tartus, afirmou uma ONG que monitora o conflito no país do Oriente Médio.

"Os aviões de combate israelenses continuam destruindo o que resta do arsenal militar sírio", disse o OSDH (Observatório Sírio para os Direitos Humanos). A organização tem sede no Reino Unido, mas conta com uma extensa rede de informantes na Síria.

Na terça-feira (10), o Exército de Israel afirmou que havia destruído a maioria dos estoques de armas estratégicas da Síria. Tel Aviv saudou a queda de Assad, aliado de seu principal inimigo, o Irã, mas reagiu com cautela em relação à principal facção rebelde, o Hayat Tahrir al-Sham. O HTS tem raízes em movimentos islâmicos, incluindo a Al Qaeda e o Estado Islâmico, embora procure moderar sua imagem há anos.

*com informações da AFP, Agência Brasil e Reuters