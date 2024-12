Josias: Trump é personalidade do ano por ser uma 'ameaça planetária'

O editor-chefe da Time, Sam Jacobs, explicou a escolha e disse que Trump moldou o mundo. A revista esclarece que a decisão é pautada na pessoa que, para o bem ou para o mal, protagonizou as manchetes de jornais nos últimos 12 meses.

Talvez nenhum indivíduo tenha desempenhado um papel maior na mudança do curso da política e da história do que Trump (...) Por organizar um retorno de proporções históricas, por conduzir um realinhamento político único em uma geração, por remodelar a presidência americana e alterar o papel da América no mundo, Donald Trump é a Pessoa do Ano de 2024 da Time. Trecho do editorial publicado pela revista

