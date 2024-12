Falso piloto recrutava profissionais e vendia passagens falsas na Europa

Helmar andava pelo aeroporto de Lisboa com uniforme e credenciais da TAP. Ele, inclusive, se encontrava com alguns clientes no saguão e chegava até a ajudar no check-in.

O principal destino das vítimas era o Brasil. Uma delas, a brasileira Michelle Silveira, disse que comprou bilhetes de ida e volta para os filhos visitarem o Rio de Janeiro por metade do preço. Porém, eles descobriram já no Brasil que apenas as passagens de ida eram verdadeiras.

Segundo as investigações da emissora, algumas passagens eram verídicas e outras, falsas. Tuany Rodrigues, também brasileira, comprou passagens de ida e volta por 600 euros (R$ 3.795, na cotação atual) por pessoa. Ao chegar no aeroporto, não conseguiram embarcar.

O homem chegou, inclusive, a vender passagens para agências de viagem e influenciadores digitais, que as revendiam. Iara Alves foi uma dessas pessoas. Ela chegou a comprar passagens de Helmar e conseguiu embarcar normalmente. Eles negociaram para que Iara revendesse as passagens por meio de sua rede social.

Os primeiros clientes de Iara conseguiram utilizar as passagens normalmente. Em certo momento, a empresa começou a negar os bilhetes e as pessoas não conseguiam mais viajar. Helmar enviava reservas como se fossem as passagens, mas como não eram pagas, os bilhetes não eram emitidos.

A SIC conseguiu conversar com o falso piloto em outubro. Ele disse que usava o dinheiro de alguns clientes para conseguir comprar a passagem para outros e o esquema acabou colapsando. A emissora contabilizou que o homem teve cerca de 100 clientes.