Rica e influente: quem é a a família do suspeito de assassinar CEO nos EUA

O avô de Luigi morreu em 2008, deixando 10 filhos e mais de 35 netos. A família herdou, então, uma série de bens imobiliários e empreendimentos comerciais, como clubes de campo, a Lorien Health Services, uma rede de casas de repouso para idosos e uma estação de rádio local. De acordo com o New York Times, a família também é dona do campo de golfe Hayfields Country Club.

Além da atuação em diferentes comércios, a família Mangione também é ativa em causas sociais e filantrópicas locais. De acordo com o jornal, a Universidade Loyola em Maryland e o Centro Médico Greater Baltimore recebem apoio dos Mangiones. A família participa também de arrecadação de fundos, como o evento recentemente realizado para o Baltimore Polytechnic Institute (Instituto Politécnico de Baltimore, em tradução livre).

As boas condições financeiras da família proporcionaram a Luigi uma educação de elite. O jovem frequentou o Gilman College, colégio privado em Baltimore exclusivo para rapazes. De acordo com o portal do colégio, a taxa anual a ser paga pelos alunos pode chegar a US$ 38 mil, cerca de R$ 222 mil, pela cotação atual.

Ele estudou na Universidade da Pensilvânia, que faz parte da Ivy League, grupo de universidades privadas dos EUA conhecidas por sua excelência e reputação. Lá, obteve o título de mestre em engenharia com foco em ciência da computação.

Relembre o crime

No dia 4 de dezembro, Brian Thompson, 50, estava em frente ao Hilton, em Nova York, quando foi alvo de tiros. Ele faria uma apresentação numa conferência de investidores. Conforme a polícia, o atirador chegou ao local a pé cinco minutos antes de Thompson, que caminhava sem seguranças em frente ao hotel.