Fortuna de Musk supera R$ 2,6 trilhões após eleição de Trump

O último salto, de mais de US$ 50 bilhões, ocorreu depois da eleição de Donald Trump e do anúncio da nomeação de Musk para uma agência do próximo governo. Desde então, apenas as ações da Tesla tiveram uma valorização de 65%.

A proximidade entre Musk com Trump, no entanto, levanta questionamento sobre conflitos de interesse. Os principais negócios do magnata sul-africano têm o governo americano como um de seus principais clientes (SpaceX e Starlink) e estão em mercados muito sujeitos à regulação e à dependência de incentivos públicos (X e Tesla).

Presidente coreano resiste

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, disse hoje em discurso na TV que "lutará até o fim" contra o seu impeachment, cuja segunda votação está prevista para sábado. No fim de semana passado, Yoon sobreviveu ao primeiro pedido de impeachment graças à abstenção de deputados governistas.

Nesta quinta, no entanto, o líder de seu partido, Han Dong-hoon, disse que eles deveriam se juntar à oposição para pedir o impeachment do presidente. Pelo menos seis deputados do partido de Yoon já disseram que votarão com a oposição, que precisaria de mais dois votos para aprovar a medida. Caso o impeachment consiga os dois terços de votos necessários no Parlamento, a Suprema Corte tem seis meses para confirmá-lo.

Continente sem fronteiras

A União Europeia aprovou nesta quinta-feira a entrada da Romênia e da Bulgária no espaço Schengen de livre circulação de pessoas. A medida elimina os controles migratórios nas fronteiras terrestres entre os dois países e o restante do bloco.