Com 11 bilionários, gabinete de Trump vale mais do que o PIB de 154 países

Elon Musk é o mais visado. Suas empresas contam com contratos avaliados em US$ 20 bilhões com o estado americano. A Tesla, por exemplo, vem recebendo uma série de incentivos fiscais pata desenvolver seus produtos, dentro de iniciativas ambientais. A Tesla Gigafactory em Nevada, por exemplo, recebeu um abatimento de US$ 300 milhões em impostos, em troca de investir US$ 3,6 bilhões ao longo de dez anos.

A SpaceX, também de Musk, tem sido uma das maiores recipientes de subsídios estatais nos EUA. Em 2020, a Comissão Federal de Comunicações concedeu subsídios de US$ 900 milhões para a empresa do bilionário para ampliar sua atuação no setor rural americano. Em 2023, o repasse foi suspenso diante da constatação de que a SpaceX fracassou em cumprir os objetivos do programa. Entre 2025 e 2029, a SpaceX ainda vai receber US$ 5,6 bilhões em contratos fechados com o Departamento de Defesa dos EUA.

Apenas com a Nasa, os contratos da empresa chegariam a US$ 2,9 bilhões. Caberá à empresa do aliado de Trump desenvolver um mecanismo para poder desembarcar dois astronautas americanos na Lua.

Amigo na Nasa

Bilionário Jared Isaacman, primeiro civil a realizar uma caminhada espacial,foi escolhido por Donald Trump como chefe da Nasa. Imagem: Patrick T. FALLON / AFP

Polêmicas não param com Musk. Trump escolheu o bilionário Jared Isaacman, para ser o novo diretor da Nasa. Isaacman é amigo pessoal de Musk e já voou pela órbita da terra com os veículos desenvolvidos pelo bilionário. A dúvida é se ele vai seguir com os projetos da Nasa já criados e que tem a lua como objetivo, ou se vai seguir a linha de seu amigo Musk e colocar marte como destino dos programas da agência. O que fica claro é que, com o bilionário, a indústria espera uma nova abertura aos negócios.