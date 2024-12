Partiu Japão? Por que Tóquio quer que cidadãos trabalhem menos

Se um dia o Japão foi conhecido como a terra do trabalho, com longos turnos, agora a ideia é amenizar o tempo laboral durante a semana. Pelo menos para os funcionários do governo de Tóquio, um dos maiores empregadores do país, que adotará a semana de trabalho de quatro dias a partir de abril de 2025. A declaração foi feita pela governadora Yuriko Koike no dia 3 de dezembro, durante a sessão regular da Assembleia Metropolitana de Tóquio.

Por que reduzir jornada

Resposta à escassez de mão de obra. A medida visa melhorar as condições laborais em meio a um contexto de redução da força de trabalho.

Taxa de natalidade em queda. As políticas também estão relacionadas ao declínio populacional. No primeiro semestre de 2024, o Japão registrou apenas 350.074 nascimentos, 5,7% a menos que em 2023. A taxa de fertilidade é de 1,2 por mulher, muito abaixo dos 2,1 necessários para manter a população estável, de acordo com a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico).