Torre de tortura e crematório: a prisão síria chamada de 'matadouro humano'

"A tortura era constante, e o silêncio imposto tornava o sofrimento coletivo. Quando uma pessoa era torturada, todos sentiam como se estivessem sendo torturados também, pois o som atravessava as saídas de ar e os canos de água", explicou Lawrence Abu Hamdan, investigador de áudio do projeto da Forensic Architecture em entrevista ao The Guardian.

Laços em cordas que eram usadas para enforcar prisioneiros foram encontradas. Imagem: Anadolu/Anadolu via Getty Images

O projeto do grupo que Abu Hamdan faz parte tentou recriar o interior da prisão em 2016 com a ajuda do relato de sobreviventes.

Imagens de satélite revelaram crematório

A prisão de Sednaya permaneceu um mistério até que, em 2017, imagens de satélite começaram a revelar detalhes de sua estrutura.

Segundo a BBC, as imagens mostraram um prédio suspeito de abrigar um crematório, onde restos mortais de prisioneiros eram descartados. Investigadores americanos sugeriram que neve derretida no telhado do edifício corroborava as alegações de altas temperaturas, compatíveis com um crematório.