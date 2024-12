'Príncipes' de imóveis de luxo: quem são irmãos acusados de estupro nos EUA

Oren e Tal já eram assunto na imprensa por ajudar a vender alguns dos imóveis mais caros do país. Entre seus negócios mais bem-sucedidos, está a negociação de uma cobertura de quase US$ 240 milhões (mais de R$ 1,4 bilhão), que na época se tornou o imóvel residencial mais caro da história dos Estados Unidos, segundo o jornal The New York Times.

Os irmãos são filhos de um corretor que fez sucesso no sul da Flórida. Tal e Oren decidiram entrar no negócio como um "time" em 2012, mas já em 2011 o mais novo entrou para a lista "30 under 30" da Forbes por ser um novato de destaque na área imobiliária.

Um ano depois de virarem uma dupla, eles já bateram o recorde de casa residencial mais cara vendida em Miami. Era uma mansão de US$ 47 milhões (R$ 281 milhões), construída pelo pai deles.

Com a integração no mundo dos bilionários, o casamento de Oren, em 2023, chegou a ganhar matéria na Vogue americana. Em junho, após o início das notícias sobre possíveis abusos, Tal e Oren renunciaram a seus cargos na corretora que fundaram.

Entenda o caso

Tal, Alon e Oren foram presos nesta quarta-feira (11) em Miami por acusações de tráfico sexual. Segundo a TV americana CBS, os três são acusados de usar seu dinheiro para atrair vítimas para viagens de luxo em locais isolados.