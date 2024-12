R$ 354 mil: quem levará recompensa por entregar Mangione; ela está em risco

Nestes casos, o passo seguinte envolve um comitê interagências (com autoridades investigativas de diversos órgãos) que avalia as informações sobre a prisão oferecidas pela agência que nomeia o candidato à recompensa. O objetivo é determinar se o indivíduo merece o valor. Pode ser levado em consideração, por exemplo, qual foi o risco que a denúncia representou para o delator.

Caso a decisão seja positiva, é feita uma recomendação de pagamento ao Secretário de Estado dos EUA, que é quem decide se autoriza ou não a entrega da recompensa e qual será o valor final, dentro dos termos da lei, de acordo com o site do FBI. Não é possível recorrer desta decisão judicialmente. Em casos federais, o Procurador-Geral dos EUA também tem que concordar com a decisão.

E no caso da polícia de Nova York?

O NYPD Crime Stoppers, programa de recompensa da polícia de Nova York, tipicamente oferece recompensas de até US$ 3.500. No entanto, os pagamentos são feitos por informações "que levam à prisão ou acusação judicial de um criminoso violento", segundo o USA Today.

Ao realizar a denúncia, o delator não entrega seu nome, mas recebe um número de identificação. Através dele, é possível acompanhar o andamento do caso através do site do NYPD Crime Stoppers ou da linha direta. Este número também é utilizado durante o processo de recompensa, caso a polícia aprove o pagamento e entre em contato a respeito dos próximos passos.

Ainda é incerto, porém, se o delator de Mangione será elegível a receber o dinheiro da polícia de Nova York. A denúncia de seu paradeiro não foi feita através do site, do aplicativo ou do número de telefone do programa Crime Stoppers.