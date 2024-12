Trump afirma que perdoará envolvidos em ataque ao Capitólio

Indulto aos envolvidos foi uma de suas primeiras promessas durante a campanha. "Meus primeiros atos como seu próximo presidente serão fechar a fronteira (...) e libertar os reféns de 6 de janeiro que foram presos injustamente", escreveu Trump no dia 11 de março em sua rede social, Truth Social.

Mais de 1.500 foram acusadas pela invasão do Capitólio. Destas, 571 respondem por agressão, resistência ou bloqueio do trabalho das forças de ordem, 940 se declararam culpadas e 195 foram condenadas durante o julgamento.

No ataque, cerca de 140 policiais ficaram feridos e cinco pessoas morreram. A estimativa é que os danos causados no ato custaram quase US$ 2,8 milhões (R$ 16,8 milhões, na cotação atual) aos cofres públicos.

* (Com AFP)