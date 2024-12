Macron nomeia François Bayrou como o novo primeiro-ministro da França

Bayrou tem agora a difícil tarefa de construir uma maioria relativa estável na dividida Assembleia Nacional. Após o anúncio de sua nomeação, líderes de pelo menos dois partidos já foram às redes sociais anunciar a apresentação de moções de desconfiança contra o futuro governo.

China patina

O anúncio do governo chinês da intenção de afrouxar a política monetária e adotar medidas de estímulo ao consumo doméstico não foi suficiente até agora para convencer os investidores de que o país está no caminho de uma recuperação econômica robusta. Algumas das principais bolsas da Ásia fecharam em forte queda nesta sexta: 1,8% em Hong Kong e 2,4% em Shanghai.

Na principal conferência econômica anual do Partido Comunista chinês, que terminou hoje, o presidente Xi Jinping reafirmou a meta de crescimento do país de 5% neste ano. No entanto, Gao Shanwen, um dos mais influentes analistas da economia do país, diz que a China pode estar crescendo a um ritmo real de apenas 2% e projeta, no máximo, entre 3% e 4% para os próximos anos.

Israel ficará na Síria

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ordenou às tropas que invadiram a Síria a se "preparar para permanecer" no território do país vizinho durante os próximos meses. Depois da queda de Bashar Al Assad, soldados israelenses entraram em uma área desmilitarizada e sob supervisão da ONU, que fica entre as Colinas de Golã, invadidas por Israel em 1967, e o restante do território sírio.