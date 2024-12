Mulher é presa por citar assassino de CEO após ter pedido médico negado

Boston admitiu falas à polícia, dizendo que "as empresas de saúde brincaram, e merecem o carma do mundo porque são más". Além disso, explicou que as usou por ser "o que está na mídia atualmente", e que as conheceu através do ato de Mangione.

Mulher foi indiciada por "ameaças de tiroteio em massa ou ato de terrorismo", segundo a polícia. Entretanto, Boston disse a investigadores que "não é perigo para ninguém" e que não possui armas.

Pena para mulher pode chegar a 15 anos de prisão. Seu advogado pediu sua soltura, argumentando que ela tem ficha limpa, mas o juiz a manteve presa sob fiança de 100 mil dólares (R$ 600 mil). Ele disse que o valor "é apropriado considerando a situação do nosso país neste momento".