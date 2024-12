François Bayrou é escolhido como novo primeiro-ministro da França

O presidente Emmanuel Macron anunciou o líder do partido Movimento Democrático (MoDem), François Bayrou, como o novo primeiro-ministro da França.

O que aconteceu

Bayrou vai ocupar o cargo de Michel Barnier, que se demitiu na quinta-feira (5). O anúncio à imprensa foi feito na tarde desta sexta-feira (13) pelo Eliseu, após reunião de quase duas horas entre o político e o presidente Emmanuel Macron.

Transferência de poder está marcada para esta sexta. Segundo o Matignon, residência do primeiro-ministro, um evento às 17h (13h30 no horário de Brasília) deverá consolidar o nome do novo premiê e marcar a passagem de cargo.