'Escolha de aliado é piada': a reação ao novo premiê na França

A nomeação de François Bayrou para o cargo de primeiro-ministro da França dividiu opiniões de deputados e líderes partidários da direita, que evitaram críticas sem sinalizar apoio direto à escolha de Macron, e da esquerda, que reagiram com aversão ao novo nomeado.

O que aconteceu

Menos de 10 minutos após o anúncio, França Insubmissa disse que entraria com ação para questionar indicação de François. A presidente da legenda de extrema-esquerda, Mathilde Panot, anunciou que protocolaria uma moção de censura, que na prática funciona como uma contestação da responsabilidade do governo. A aprovação do mecanismo em votação foi o que motivou o pedido de demissão do premiê anterior.

"Piada com franceses", diz criador do partido Picardie debout. O deputado François Ruffin, fundador do partido de extrema esquerda Picardie debout, classificou como piada o fato de Emmanuel Macron ter escolhido um aliado de sete anos para o governo após o parlamento "ordenar mudanças". Ele também mencionou a censura como alternativa.