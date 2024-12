Arqueólogos acreditam ter encontrado sarcófago de 'Papai Noel da vida real'

Bispo católico era célebre pela generosidade com crianças. Nicolau nasceu em torno do ano 275 na cidade de Patara, mas viveu a maioria da sua vida em Myra, ambas na atual Turquia. Morreu por volta do ano de 350 — pela tradição, em um 6 de dezembro, data que passou a ser comemorada pela Igreja Católica.

São Nicolau foi perseguido, preso e torturado por imperador anticristão. Sob o governo do imperador romano Diocleciano, conhecido por perseguições massivas contra cristãos, o bispo Nicolau acabou preso até 305. Naquele ano, o imperador Constantino assumiu o trono e liberou os cristãos presos.

Milagres de Nicolau teriam sido realizados em prol de crianças e inocentes. Uma de suas histórias mais famosas conta que salvou três meninas de serem forçadas à prostituição ao entregar sacos de ouro a elas por três noites para que seu pai pudesse pagar seu dote. Outra conta que ressuscitou três crianças mortas por um açougueiro, que planejava vender a carne durante uma escassez de alimentos. Por essas e outras histórias ficou conhecido como protetor de crianças.

Após ser canonizado, São Nicolau tornou-se padroeiro da Rússia e Grécia. A partir do século VI, foram erguidas várias igrejas dedicadas ao santo, mas essa tendência foi interrompida com a Reforma, quando o culto a São Nicolau desapareceu da Europa protestante, com exceção da Holanda, onde era chamado de Sinterklaas.

História se misturou com lendas nórdicas e nasceu o Papai Noel. Na Holanda, a lenda do Sinterklaas fundiu-se com antigas histórias nórdicas sobre um mago mítico que andava em um trenó puxado por renas, premiava com presentes as crianças boas e punia as que se comportavam mal. No século XVII, emigrantes holandeses levaram a tradição de Sinterklaas para os Estados Unidos, cujos habitantes adaptaram o nome para Santa Claus, mais fácil de ser pronunciado, e criaram uma nova lenda, consolidada no século XIX, sobre um velhinho alegre e bonachão que percorria o mundo em seu trenó no Natal, distribuindo presentes.