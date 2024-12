Suspeito de assassinar CEO é acusado de terrorismo por Suprema Corte de NY

Pesquisa voltada a inteligência artificial. A página do LinkedIn de Mangione aponta que seu bacharelado foi realizado com concentração em inteligência artificial e interesse secundário em matemática. Em seu Twitter, Mangione comentava sobre tecnologia, programação e IA.

Trabalhou como pesquisador, professor-assistente e como engenheiro de dados. Enquanto estudava, Mangione estagiou como pesquisador de robótica, programador de jogos e como assistente de professores na Universidade da Pensilvânia e na Universidade de Stanford. Desde 2020, era engenheiro de dados na TrueCar, plataforma online de venda de carros.

Luigi Nicholas Mangione, de 26 anos Imagem: Reprodução/Instagram/@luigi.from.fiji

"Quando todas as formas de comunicação falham, violência é necessário para sobreviver", escreveu sobre manifesto do Unabomber. Em avaliação do livro "A Sociedade Industrial e Seu Futuro", de Ted Kaczynski, Mangioni escreveu que o autor era um "indivíduo violento — preso corretamente — que feriu pessoas inocentes", mas que suas previsões sobre a sociedade moderna eram "impossíveis de ignorar". Ainda critica as grandes empresas que "não ligam para você, seus filhos ou seus netos".

Último endereço conhecido de suspeito é no Havaí. Luigi Mangione não tem histórico criminal em Nova York e é do estado de Maryland. Ele teria viajado a Nova York de ônibus.

Assassinato ocorreu na manhã de 4 de dezembro