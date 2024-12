Explosivo ucraniano que matou comandante russo foi colocado em patinete

Fonte ucraniana confirmou autoria do atentado à AFP algumas horas depois da explosão. "O atentado com bomba perpetrado hoje contra o tenente-general Igor Kirilov, comandante das forças de defesa radiológicas, químicas e biológicas das Forças Armadas russas, foi uma operação especial do SBU [Serviço de Segurança da Ucrânia]", afirmou a fonte.

No cargo desde 2017, ele é o oficial militar russo de maior escalão que morreu em Moscou desde o início da ofensiva do Kremlin na Ucrânia, há quase três anos. O comandante já foi objeto de sanções do Reino Unido em outubro pelo suposto uso de armas químicas na Ucrânia.

Comandante Igor Kirillov foi morto em ataque reivindicado pela Ucrânia Imagem: Reprodução de vídeo

"Crime sem precedentes", diz jornal. A publicação local Kommersant, lembrou que, apesar de não ser o comandante mais importante para Putin, Kirilov acusou os Estados Unidos de ajudar a Ucrânia a manter laboratórios de armas biológicas.

Punição "sem piedade". Enquanto a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, lamentou a perda de um "general corajoso que nunca se escondeu nas costas dos demais", o vice-presidente do Conselho da Federação, a Câmara Alta do Parlamento russo, Konstantin Kosashev, prometeu que "os assassinos serão punidos, sem nenhuma dúvida e sem piedade". As publicações foram feitas no Telegram.

Fonte ucraniana chama Kirilov de criminoso de guerra. À AFP, o membro do SBU afirmou que ele era "um alvo absolutamente legítimo, porque ordenou o uso de armas químicas proibidas contra os soldados ucranianos".