'Todos foram alvo', diz polícia sobre ataque em escola cristã nos EUA

A polícia de Madison disse nesta terça-feira (17) que todos eram alvos no ataque a tiros que deixou três mortos, incluindo a atiradora, e seis feridos na escola Abundant Life Christian School, em Wisconsin (EUA).

O que aconteceu

Motivação do crime ainda é desconhecida, mas as autoridades trabalham para saber o mais rápido possível. O chefe da polícia de Madison, Shon Barnes, afirmou apenas que as investigações realizadas até o momento indicam que a atiradora, que tinha 15 anos, cometeu o crime possivelmente por uma "combinação de fatores", sem detalhar quais.

Autoridades também comentaram sobre um "manifesto" divulgado nas redes sociais que está sendo atribuído à atiradora. Eles indicaram que não foi possível checar a autenticidade do documento até o momento e pediram que o conteúdo não seja compartilhado.