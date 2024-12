Menino de 9 anos está entre as vítimas de ataque a mercado da Alemanha

Mãe também agradeceu as palavras de apoio e condolências que vêm recebendo após o crime. "Estamos sem palavras", escreveu em uma rede social no domingo (22).

O suspeito enfrenta acusações de assassinato e tentativa de assassinato. Segundo o jornal alemão Bild, o veículo usado foi uma BMW preta e o carro avançou por 400 metros durante o ataque.

Investigação

A ministra do Interior da Alemanha, prometeu no domingo (22) que o país fará uma rápida investigação sobre o ataque. Nancy Faeser, afirmou, em comunicado, que a apuração vai avaliar a atuação das autoridades alemãs, que descartaram alertas emitidos sobre o suspeito antes do atentado. A ministra reconheceu que o homem já havia chamado a atenção da polícia e de órgãos governamentais no passado.

Agora, a pasta de Faeser sofre pressão para indicar se o atentado em Magdeburg poderia ter sido evitado caso os alertas tivessem sido tratados de forma diferente. "A Polícia Criminal Federal da Alemanha está apoiando as investigações das autoridades da Saxônia-Anhalt", disse Faeser ao periódico Bild am Sonntag.

Avisos de ameaça em potencial

No sábado, o Departamento de Migração e Refugiados da Alemanha reconheceu que recebeu uma denúncia no ano passado sobre o suspeito. O preso foi um médico saudita de 50 anos que obteve status de refugiado na Alemanha em 2016.