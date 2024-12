EUA: Luigi Mangione, suspeito de matar CEO, se declara inocente à Justiça

Defesa de Luigi disse estar "muito preocupada" com direito do cliente a um julgamento justo. No tribunal hoje, a advogada Karen Friedman Agnifilo, apontou que as declarações de autoridades e políticos sobre o caso poderiam influenciar no julgamento. "Este é um jovem (...) Ele está sendo tratado como uma bola de pingue-pongue humana entre duas jurisdições [estadual e federal] em guerra aqui."

Agnifilo ainda acusou autoridades federais e estaduais de tratarem Luigi como "alimento político" e um "espetáculo". Ela citou o retorno do cliente a Nova York, de helicóptero, e cercado por autoridades e guardas armados, enquanto era gravado por câmeras de diferentes emissoras. O juiz respondeu que não pode controlar o que ocorre fora do tribunal, mas disse que o jovem terá um julgamento justo.

Eles [promotores federais e estaduais] têm teorias conflitantes em suas acusações e estão literalmente tratando-o como se ele fosse algum tipo de espetáculo. Ele estava em exposição para todos verem na maior caminhada de criminoso encenada que já vi na minha carreira. Foi absolutamente desnecessário. (...) Ele não é um símbolo. Ele é alguém que tem o direito a um julgamento justo. Ele é inocente até que se prove o contrário.

Karen Friedman Agnifilo, advogada de defesa de Luigi

Já os promotores afirmaram ter um volume expressivo de material com provas. Incluindo muitas horas de vídeo de câmeras de vigilância que ligariam Luigi à cena do crime.

Atualmente, Luigi está sob custódia federal no Centro de Detenção Metropolitano do Brooklyn, após ser transferido da Pensilvânia para Nova York em meio a forte esquema de segurança. A próxima audiência dele em um tribunal está marcada para 21 de fevereiro.

Acusações estaduais e federais

Além dos crimes estaduais, o jovem também é alvo de acusações de crimes federais (em nível nacional) de perseguição interestadual, assassinato e uso de arma de fogo para cometer um homicídio. Essas acusações, segundo a BBC Internacional, podem levá-lo ao corredor da morte enquanto as acusações estaduais podem condenar Luigi a prisão perpétua sem liberdade condicional.