Policial se veste de Grinch e invade casa de traficante no Peru; assista

Um agente da Polícia Nacional do Peru liderou uma operação contra o narcotráfico enquanto estava vestido como o personagem Grinch, na última sexta-feira (20).

O que aconteceu

Vídeo mostra agente se vestindo como Grinch e usando marreta para invadir casa de traficantes. O Ministério do Interior do Peru publicou que a intenção era "surpreender um clã de traficantes de drogas em flagrante", e que "o Grinch acabou com o Natal de pequenos traficantes de drogas".

Operação prendeu três pessoas. Foi apreendido cocaína, instrumentos de precisão, dinheiro e "grandes quantidades de maconha".