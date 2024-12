Oposição pede impeachment de presidente interino na Coreia do Sul

"Han se revelou um insurrecionista em exercício, não um presidente em exercício", disse Park Chan-dae, líder do maior partido de oposição sul-coreano. Han argumenta que a indicação dos juízes depende da aprovação do partido governista.

Acidente com avião Embraer deixa 38 mortos

A queda de um avião da Azerbaijan Airlines deixou 38 mortos ontem no Cazaquistão. A aeronave, um Embraer 190, fabricado no Brasil, transportava 67 pessoas - 29 das quais sobreviveram.

O avião ia de Baku, no Azerbaijão, para Grozny, capital da Chechênia, uma das repúblicas da Federação Russa, mas se desviou da rota e pegou fogo ao fazer um pouso de emergência perto da cidade de Aktau, no Cazaquistão.

Segundo vários especialistas em segurança aérea, imagens da fuselagem e de um vídeo gravado de dentro da cabine reforçam a hipótese de que a aeronave tenha sido atingida por disparos de uma bateria antiaérea enquanto sobrevoava a Chechênia. A região era alvo de ataques com drones ucranianos. Hoje, autoridades russas e azeris disseram que as causas do acidente ainda estão sendo investigadas e que é cedo para qualquer conclusão.

Confrontos deixam 17 mortos na Síria

Autoridades do novo governo sírio disseram que forças leais ao presidente deposto Bashar al Assad mataram 14 e feriram 10 soldados do novo regime em uma emboscada perto do porto de Tartus, no Mediterrâneo, na terça. A região é a principal base da minoria alauíta, ramo do islamismo seguido por Assad.