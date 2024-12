Parlamento derruba presidente interino da Coreia do Sul

Ataque israelense ao Iêmen

Israel bombardeou ontem o aeroporto internacional de Sanaa, capital do Iêmen. Segundo a imprensa local, o ataque matou três pessoas e feriu 11. O chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, estava se preparando para embarcar no momento das explosões. Ele e os demais membros da OMS e da ONU que o acompanhavam saíram ilesos, mas um membro da tripulação do avião que eles tomariam "foi ferido", segundo Ghebreyesus.

Além do aeroporto, Israel também bombardeou uma usina de energia e instalações militares dos houthis, grupo armado que controla a capital e boa parte do país. No total, houve seis mortes, e 40 pessoas ficaram feridas.

Os ataques ocorreram uma semana após outro ataque israelense a Sanna, que foi seguido de uma ofensiva houthi, incluindo o lançamento de um míssil balístico que deixou 16 feridos em Tel Aviv no domingo. O grupo declarou apoio ao Hamas, após a ofensiva do grupo palestino contra Israel que deixou cerca de 1250 mortos em outubro do ano passado e durante a ofensiva isralense que já matou mais de 45 mil pessoas na Faixa de Gaza.