Especialista sobre avião na Coreia: muro perto de pista é fora do razoável

A presença de um muro muito próximo a pista que causou grave acidente aéreo na Coreia do Sul é completamente fora do razoável, declarou Maurício Pontes, investigador de acidentes aeronáuticos, na edição do UOL News deste domingo (29).

Essa questão [do muro] está ganhando bastante corpo agora entre a comunidade de investigação e está começando a se destacar. Realmente nos parece completamente fora do razoável, o muro numa distância em que você poderia ter outras formas de contenção, de proteção do sítio aeroportuário que não fossem de uma densidade a ponto de produzir um resultado como nós vimos na colisão.