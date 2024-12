Acidente na Coreia: avião é seguro e utilizado no Brasil, diz especialista

A aeronave é segura, mas ela provavelmente teve colisão com aves e provavelmente uma ingestão de aves pela turbina. Isso perturba todos os sistemas da aeronave. Não é só a turbina que funciona mal.

Um acidente aéreo sempre está relacionado com três fatores principais. Condição climática, que envolve a questão da fauna, dos animais, das aves. A questão do equipamento em si, se ele está funcionando bem, a manutenção está ok, se o aeroporto está ok. E o terceiro, a questão humana, o erro humano, que é a falha humana, ou do piloto, ou da organização interna do voo, do controle aéreo.

Mas quando você está logo após um acidente, existe uma reação à aversão ao risco, isso inclui até o mercado financeiro. Você vai, aplica na bolsa, ganha dinheiro, está tudo bem. Perdeu muito no dia seguinte, você não quer aplicar nada. Então, a aversão ao risco é que gera esse fenômeno. Ele não é muito racional, ele é emocional. Agora, nós que trabalhamos na parte técnica e orientando a população, também pela mídia, a gente tem que trabalhar em cima de dados técnicos. E a investigação é que vai mostrar.

Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco

Decisão de Dino sobre emendas é impecável e não decepciona, diz jurista

A decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, de liberar o pagamento de parte dos R$ 4,2 bilhões em emendas de deputados é impecável e não decepciona em nada, analisou o jurista Walfrido Warde.