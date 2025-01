A 20 dias de posse, Trump usa ataque com oportunismo, diz especialista

Para falarmos de um jeito bem brasileiro, está todo mundo jogando o seu jogo, aproveitando a situação para emitir opiniões. De concreto, é melhor que a gente espere as investigações do FBI, que provavelmente vão mostrar que se tratava, evidentemente, de uma célula terrorista organizada ou um ato isolado.

Leonardo Trevisan

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: