Suspeito de ataque nos EUA era americano e tinha bandeira do ISIS no carro

As autoridades norte-americanas acreditam que o veículo do suspeito, uma caminhonete da marca Ford, foi alugado. Os investigadores também suspeitam de que Shamsud-Din Jabbar pode ter recebido ajuda para planejar o ataque. "Não acreditamos que Jabbar tenha sido o único responsável", disse Duncan.

Polícia pediu ajuda dos cidadãos dos EUA. Agente fez um apelo para qualquer pessoa que tenha interagido com Jabbar nas últimas 72 horas entre em contato com o FBI para compartilhar informações, e enviar fotos e vídeos.

O FBI - a polícia federal norte-americana - investiga como o ataque como terrorismo. O atropelamento também feriu 35 pessoas. Os investigadores procuram saber se o autor mantinha ligações políticas ou religiosas com a organização terrorista.

Primeiro, o FBI negou que o incidente tenha sido terrorista, mas depois mudou o posicionamento. Inicialmente, a agente do FBI Alethea Duncan afirmou que "isso não foi um evento terrorista". Depois, o FBI divulgou outra versão, em nota publicada em uma rede social. "O FBI está trabalhando para determinar as possíveis associações do suspeito com organizações terroristas", disse Duncan em coletiva de imprensa.

A prefeita Latoya Cantrell já havia classificado o atropelamento como terrorismo. "Sabemos que a cidade de Nova Orleans foi afetada por um ataque terrorista", disse ela ao lembrar que o incidente ainda está sob investigação.

Já o governador da Louisiana, Jeff Landry, chamou o incidente de um "horrível ato de violência". "Por favor, junte-se a mim em orações por todas as vítimas e socorristas no local", escreveu no X (antigo Twitter).