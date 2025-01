Explosão em frente a hotel de Trump em Las Vegas deixa 1 morto e 7 feridos

A explosão de um Tesla Cybertruck em frente a um hotel do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Las Vegas, causou ao menos uma morte e deixou outras sete pessoas feridas. As informações são da polícia local.

O que aconteceu

Veículo explodiu em frente ao hotel do presidente eleito. A ocorrência foi registrada às 8h40 (horário local, 13h40, de Brasília). Ainda não há informações sobre a identidade do condutor do Tesla Cybertruck ou das vítimas.

Passageiro que estava no veículo teve a morte confirmada. Segundo o xerife Kevin McMahill, não há mais ameaças à comunidade. "Tomamos todas as precauções para manter a segurança da população", disse.