FBI investiga atropelamento como 'terrorismo': 'Queria causar carnificina'

A prefeita Latoya Cantrell já havia classificado o atropelamento como terrorismo. "Sabemos que a cidade de Nova Orleans foi afetada por um ataque terrorista", disse ela ao lembrar que o incidente ainda está sob investigação.

Já o governador da Louisiana, Jeff Landry, chamou o incidente de um "horrível ato de violência". "Por favor, junte-se a mim em orações por todas as vítimas e socorristas no local", escreveu no X (antigo Twitter).

Bombeiros chegam para o socorro das vítimas Imagem: Reprodução/WWL-TV

Explosivos também foram identificados nas imediações. "Foram encontrados dispositivos explosivos improvisados, e estamos trabalhando para confirmar se é um dispositivo viável ou não", disse Duncan, do FBI.

Antes de repassar o caso para o FBI, os investigadores locais afirmaram que o atropelamento foi "intencional". "[O atropelamento] Envolveu um homem dirigindo uma caminhonete pela Bourbon Street em um ritmo muito rápido, e foi um comportamento muito intencional", afirmou a superintendente de polícia, Anne Kirkpatrick. "Este homem estava tentando atropelar o máximo de pessoas possível."

O atropelamento

O incidente ocorreu às 3h15 de hoje —6h15 no horário de Brasília. "Há [cerca de] 30 pacientes feridos que foram transportados pelo NOEMS (Serviço Médico de Emergência de Nova Orleans, em tradução livre) e [houve ao menos] 10 fatalidades", informou a NOLA Ready, agência oficial de preparação para desastres da cidade, segundo a CNN Internacional.