Homem é empurrado em trilhos do metrô e atingido por trem em Nova York

Um homem de 45 anos foi atingido por um trem ao ser empurrado nos trilhos de uma estação de metrô de Nova York na tarde de terça-feira (31).

O que aconteceu

Homem de jaqueta laranja empurrou a vítima enquanto ela aguardava o metrô na estação 18h Street, em Chelsea, Manhattan. O homem de 45 anos olhava o celular quando, de repente, o agressor passa pela roleta e o empurra momentos antes de o trem passar pelos trilhos, mostram as imagens do circuito de segurança do metrô reveladas pela NBC New York.

Vítima machucou a cabeça e quebrou uma costela ao ser atingida pelo trem. O homem foi levado consciente para o hospital Bellevue, na região, de acordo com a polícia local. Ele passa bem.