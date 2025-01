Motorista perde controle de carro e mata turista brasileiro em Buenos Aires

Um turista brasileiro morreu nesta quarta-feira (1º) após ser atropelado por uma motorista em Buenos Aires.

O que aconteceu

Atropelamento aconteceu no bairro de Recoleta. O acidente ocorreu no cruzamento entre as avenidas Del Libertador e Alvear. O brasileiro aguardava pelo semáforo de pedestre antes de ser atingido, segundo relato de testemunhas ouvidas pelo jornal argentino Clarín. A motorista mulher teria perdido o controle do veículo e batido em um semáforo antes de atingir o homem.

Brasileiro foi levado para o hospital, mas não resistiu. Os agentes da Delegacia do Bairro 2A estiveram no local e confirmaram a ocorrência. A companheira do brasileiro ficou ferida, com suspeita de politraumatismo. A identidade das vítimas ainda é desconhecida.