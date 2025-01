Papa pede perdão das dívidas de países pobres na 1ª missa do ano

O papa Francisco rezou a primeira missa do ano nesta quarta-feira (1º) e, durante a oração do Angelus, pediu que as dívidas dos países mais pobres sejam perdoadas.

O que aconteceu

Francisco lembrou que o papa Paulo 6º "quis que o primeiro dia do ano se tornasse o Dia Mundial da Paz". Para ele, por conta do Jubileu, que ocorre este ano, o início de 2025 deve ter um "tema peculiar": o da remissão das dívidas.