'Um corpo voou na minha direção', diz testemunha de atropelamento nos EUA

Consumidores ficaram presos no interior de casa noturna. Whit Davis, de Louisiana, estava em uma boate no momento do atropelamento. "As pessoas começaram a correr e se esconder debaixo das mesas como se houvesse um atirador", disse à BBC. Segundo Davis, as pessoas puderam sair após a situação "se acalmar".

A polícia nos segurou no bar por um tempo e quando finalmente nos deixaram sair, estávamos passando por corpos mortos e feridos por toda a rua.

Whit Davis, testemunha

Atropelamento em Nova Orleans passou a ser investigado como terrorismo pelo FBI Imagem: Matthew Hinton/AFP

Davis disse nunca ter presenciado nada tão devastador. Ele afirma visitar Nova Orleans com frequência e diz estar agoniado com o ocorrido. "Todos estavam completamente em choque", completou. "As pessoas estavam mortas bem na nossa frente", reforçou Jimmy Cothran à NBC News.

Casal de turistas também testemunhou o atropelamento. Jim e Nicole Mowrer contaram à CBS que ouviram o barulho das colisões e de tiros, logo em seguida. "Saímos para a rua e nos deparamos com muitas pessoas que foram atingidas. Tentamos ver o que era e o que poderíamos fazer para ajudar", relata Nicole.

Investigadores avaliam que atropelamento foi "intencional". A superintendente de polícia Anne Kirkpatrick afirma que o motorista da caminhonete tinha um comportamento proposital ao avançar contra a multidão em alta velocidade. "Este homem estava tentando atropelar o máximo de pessoas possível", disse ela.