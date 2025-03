Chega de uísque americano: canadenses reagem a Trump com raiva e retaliação

Após Donald Trump anunciar a imposição de uma rodada de tarifas ao Canadá, a população canadense já sinaliza que não deixará barato e promete entrar na guerra comercial com raiva e retaliação.

O que aconteceu

As ameaças de anexação e tarifas do presidente Trump estão deixando os canadenses furiosos. 55% dizem que estão sentindo raiva, seguidos por 37% que relataram que se sentem traídos, de acordo com uma pesquisa do Angus Reid Institute.

As ações do presidente americano alimentaram uma onda de patriotismo no Canadá. Apenas 17% dos canadenses têm uma visão favorável a ele, enquanto 79% pensam o oposto. A pesquisa entrevistou 2.005 pessoas entre 27 de fevereiro e 3 de março.