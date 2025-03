Estátua em frente a hospital em Roma vira 'altar' em apoio a papa Francisco

Uma estátua localizada em frente ao hospital Agostino Gemelli, em Roma, virou ponto de oração pela recuperação do papa Francisco. No local, fieis e religiosos colocaram velas, terços, flores e ainda mensagens de apoio.

O que aconteceu

"Recupere-se logo", diz mensagem. Na base de estátua chama a atenção os desenhos de crianças com mensagens de apoio e apreço: "Ti voglio tanto bene" ("Te quero bem", na tradução para o português), "Guarisci presto" (Recupere-se logo) e "Sei il papa migliore del mondo" (És o melhor papa do mundo). Também há muitas velas no local, além de livros e balões com fotos.

Local vira parada 'obrigatória' de fieis. O contador Ferdinando Chiodo saiu da Calábria, no sul da Itália, e foi até Roma para uma consulta. A ideia era fazer um bate e volta de trem, mas ao ver o altar, decidiu ficar um pouco mais. "Escolhi retornar no último horário, para poder ficar aqui e fazer as minhas preces", diz. "Me lembro do primeiro discurso que ouvi de Francisco. Eu estava no carro, indo para Bari. Ali, vi que ele era diferente, do povo e que merecia muito respeito. Desde então, tem meu apreço", complementa o contador. Outros fieis são rápidos, como é o caso de um argentino que, com um rosário na mão, ajoelhou-se, orou e, em poucos minutos, foi embora.